publié le 09/01/2019 à 15:22

Le PSG n'est toujours pas passé à l'action pour un renfort au milieu de terrain. Monaco y est parvenu, mercredi 9 janvier, avec le prêt de William Vainqueur, lancé par Nantes et joueur de l'Olympique de Marseille en 2016-2017. Le joueur de 30 ans est prêté à l'ASM jusqu'à la fin de la saison par son club turc d'Antalyaspor. Une jolie prise sur le papier.



Du côté de Paris, un nouveau nom s'est ajouté à la liste des éléments convoités cet hiver, celui de l'Italien Lorenzo Pellegrini. C'est Sky Sport Italia qui le révèle. Les dirigeants parisiens apprécient le grand milieu (1,87 m) depuis de nombreux mois. Problème, l'AS Rome demanderait entre 28 et 30 milieu d'euros pour lâcher son international.

Par ailleurs, les pistes à l'Allemand Julian Weigl (23 ans, Borussia Dortmund), au Français Abdoulaye Doucouré (26 ans, Watford) semblent toujours d'actualité. Adrien Rabiot, lui, est toujours un joueur du club de la capitale. Le marché hivernal des transferts fermera ses portes le jeudi 31 janvier à minuit.