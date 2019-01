publié le 08/01/2019 à 15:15

Coup de théâtre sur le marché hivernal des transferts, mardi 8 janvier en début d'après-midi : Jean-Clair Todibo, défenseur français de 19 ans inconnu du grand public, s'est engagé avec le FC Barcelone de Lionel Messi. Formé à Toulouse, il rejoindra le géant catalan à partir du 1er juillet. Le TFC ne touchera qu'une indemnité de formation sans commune mesure avec la valorisation récente du joueur.



Actuellement dans sa deuxième et dernière année de contrat stagiaire professionnel, le natif de Cayenne a en effet refusé de signer début novembre un nouveau contrat qui aurait permis au club français d'empocher une somme importante en cas de départ. Depuis le 1er janvier, il était libre de s'engager n'importe où gratuitement pour la saison prochaine.

Défenseur d'1,90 m, Todibo a porté les couleurs des Lilas, en région parisienne de 2007 à 2016 avant de rejoindre la préfecture de la Haute-Garonne. Il a effectué ses premiers pas en Ligue 1 le 19 août dernier, en tant que titulaire face à Bordeaux (2-1). L'entraîneur Alain Casanova lui a reconduit sa confiance sans discontinuer jusqu'à la 12e journée, et ce malgré un carton rouge reçu lors de la 4e.

10 matches et 1 but en Ligue 1

Sélectionné à deux reprises avec l'équipe de France des moins de 20 ans, celui qui va rejoindre le quintuple vainqueur de la Ligue des champions a marqué un but avec les pros toulousains en Ligue 1, le 30 septembre à Rennes (1-1). Depuis son refus de signer un contrat avec le TFC, il n'est plus apparu sur une feuille de match.





"L'une de ses principales qualités est sa grande puissance physique, et il se démarque également par son bon jeu aérien. En outre, il maîtrise à la perfection le jeu de possession", écrit le Barça dans son communiqué, présentant le défenseur comme "l'une des promesses les plus remarquables du football européen".





Le Barça, sous la houlette de son directeur sportif français Eric Abidal, a recruté de nombreux jeunes pour compenser le vieillissement de plusieurs cadres de son effectif comme Andrés Iniesta, Lionel Messi ou Gerard Piqué. Il s'est offert cet été les services du Français Clément Lenglet (23 ans) et du Brésilien Malcom (21 ans), et a dans son viseur un autre Français, Adrien Rabiot (23 ans), mis à l'écart au PSG.