publié le 14/09/2019 à 05:44

Ils avaient lancé la saison de leur club par de vindicatifs "Neymar casse-toi", le 11 août contre Nîmes, exaspérés par le feuilleton de l'été qui avait pour personnage principal l'attaquant brésilien. Ce dernier n'avait en effet pas caché son désir de quitter la capitale après deux saisons mitigées au PSG.

Si les ultras parisiens ne voulaient plus entendre parler de leur numéro 10, ils sont désormais devant le fait accompli : Neymar est dans le groupe parisien pour affronter Strasbourg ce samedi 14 septembre à 17h30 au Parc des Princes. Comment réagiront les tribunes du Parc des Princes, en cas de titularisation ou d'entrée en jeu de la star ?

La cacophonie promet d'être à son summum, entre les franges les plus "dures", pour qui l'ex-crack de Barcelone n'a plus rien à faire ici, et celles, moins remontées, qui seraient prêtes à pardonner au Ney son désamour estival pour peu que celui-ci rééclaire le Parc de son immense talent.

Encore faut-il que Neymar, plus apparu depuis le 11 mai dernier, joue. "Je suis convaincu qu'il va tout donner pour nous aider à atteindre notre but. Et le premier but c'est de gagner contre Strasbourg. C'est le défi pour Ney (samedi)", a glissé l'entraîneur Thomas Tuchel, affirmant que son joueur, qui a joué dans la nuit de mardi à mercredi en sélection aux États-Unis, "était habitué" à ce genre de voyage.

Les supporters veulent lui faire payer son "manque de respect"

L'aligner est donc une hypothèse concevable, à quelques jours de l'entrée en lice en Ligue des champions du Paris Saint-Germain, mercredi 19 septembre pour un choc contre le Real Madrid - que Neymar manquera pour une suspension. Et l'attaquant risque de se souvenir de ses premières foulées de la saison sur la pelouse du Parc.

Dans un communiqué publié dans la nuit de vendredi à samedi, le principal groupe de supporters parisiens, Les Ultras Paris, invite tous les fans du PSG "qui se sont sentis heurtés" par "le manque de respect" du joueur envers son club "à lui montrer qu'il n'a plus le droit à l'erreur et que le chemin de la rédemption sera long... très long". Une façon de dire que l'accueil qui lui sera réservé ce samedi sera très agité.

Mais Les Ultras Paris s'arrêteront là. "Ceci passé, il est hors de question que nous pénalisions l'équipe pour un seul joueur. Dès dimanche, nous prônerons l'indifférence en ce qui le concerne", conclut le communiqué.

Notre position sur Neymar. pic.twitter.com/AsvtepFxyj — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) September 13, 2019