publié le 03/09/2019 à 14:00

La nouvelle de la venue de Mauro Icardi à Paris séduit les supporters. Mais cette arrivée en cache une autre, loin pour autant de passer inaperçue, celle de Wanda Nara, sa femme mais aussi son agent. Danseuse de revue, star d'émission de télé-réalité, figure incontournable des réseaux sociaux... Depuis 2008, l'Argentine de 32 ans, enflamme surtout un autre terrain : celui du ballon rond.

Mariée à l'attaquant Maxi Lopez, elle expose sa vie de femme de footballeur au grand jour, jusqu'à son divorce, et son remariage avec un autre footballeur, et non moins ami, de Maxi Lopez, Mauro Icardi, avec qui elle a deux enfants. Mais elle ne compte pas rester cantonnée au rôle d'épouse et devient l'agent du joueur et chroniqueuse de télévision.

Sur le plateau chaque semaine, elle révèle des informations sur les collègues de son mari à l'Inter Milan. Scandale. Son époux perd son brassard de capitaine en février dernier. La belle est en larmes.

Aujourd'hui, elle a retrouvé le sourire. Fine négociatrice, c'est elle qui a géré le prêt d'Icardi à Paris. Voilà le PSG prévenu. La jeune femme est de nature à s'immiscer dans la vie de son époux et de son club.