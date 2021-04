PSG-Manchester City : les dates des demies de Ligue des champions connues

publié le 16/04/2021 à 14:01

Le tableau était connu depuis le vendredi 19 mars à l'issue des 8es de finale, restait à définir les affiches et les dates : la demi-finale aller de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City a été programmée le mercredi 28 avril (21h00). Cette première manche se jouera au Parc des Princes. Le retour aura lieu à l'Etihad Stadium six jours plus tard, le mardi 4 mai.

Cette double confrontation face aux Skyblues de Pep Guardiola sera entrecoupée par la réception en Ligue 1 de Lens, actuel 5e du classement, le samedi 1er mai (17h). Avant le match aller, Paris se rendra à Metz (10es) le samedi 24 avril (17h00). Après le retour, les hommes de Mauricio Pochettino (2es), qui comptent trois points de retard sur Lille et respectivement une et deux longueurs d'avance sur Monaco et Lyon, sont attendus à Rennes (7e) le week-end du 8/9 mai.

Qualifié pour la troisième demi-finale de C1 de son histoire, la deuxième d'affilée, Paris tentera de faire mieux que l'équipe de Laurent Blanc, qui avait chuté face à Manchester City en 2016 en quarts de finale (2-2 au Parc des Princes, 1-0 en Angleterre sur un but de Kevin De Bruyne à la 76e minute).

Finale le 29 mai

L'autre demi-finale, entre le Real Madrid et Chelsea, est programmée les mardi 27 avril au stade Alfredo-Di-Stéfano et mercredi 5 mai à Stamford Bridge. Zinédine Zidane briguera une quatrième finale en cinq participations à la C1 sur le banc de la "Maison blanche".

De son côté, Thomas Tuchel peut espérer s'offrir une deuxième finale consécutive après celle perdue l'été dernier face au Bayern Munich sur le banc du PSG (1-0). La finale est programmée le samedi 29 mai à Istanbul (Turquie), au stade olympique Atatürk.

Le programme des demi-finales :

Matches aller (21h00) :

Mardi 27 avril :

Real Madrid - Chelsea

Mercredi 28 avril :

PSG - Manchester City



Matches retour (21h00) :

Mardi 4 mai :

Manchester City - PSG

Mercredi 5 mai :

Chelsea - Real Madrid