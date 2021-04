Paris sportifs : pourquoi Zlatan Ibrahimovic risque gros

publié le 15/04/2021 à 20:31

Zlatan Ibrahimovic va-t-il connaître une fin de carrière prématurée ? En étant copropriétaire d’une société de paris sportifs, le footballeur suédois fait une infraction au code éthique de la FIFA et risque gros : une amende plusieurs millions, 3 ans de suspension et donc peut-être une fin de carrière avancée.

Selon les informations du quotidien suédois Aftonbladet, Zlatan Ibrahimovic détiendrait 10% de Bethard, une société de jeux d'argent en ligne et de paris sportifs. Les liens entre Bethard et la star du football n'ont jamais été secrets puisqu'il en est l'ambassadeur et a plusieurs fois participé à des campagnes de pub pour la marque. Mais au moment de faire son retour avec la sélection suédoise, l'attaquant de l'AC Milan serait devenu copropriétaire de Bethard via sa société Unknown AB, selon le média suédois.

Or cela va à l'encontre du code éthique de la FIFA. En effet, le site Bethard proposait par exemple, de parier sur le match Suède-Géorgie le 25 mars dernier lors des éliminatoires du Mondial 2022. Selon le site suédois, Zlatan risque une amende plusieurs millions d'euros, ainsi que 3 ans de suspension. Ce qui pourrait entraîner un arrêt prématuré de sa carrière, lui qui aura 40 ans au mois d'octobre.