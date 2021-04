Équipe de France : le Pays de Galles et la Bulgarie pour préparer l'Euro ?

publié le 14/04/2021 à 19:33

Le calendrier de l'équipe de France masculine de football avant de plonger dans l'Euro (11 juin-11 juillet) se précise. Selon des informations du journal Le Parisien/Aujourd'hui en France, la Fédération française de football a trouvé un accord avec le Pays de Galles et la Bulgarie pour deux matches amicaux de préparation début juin, la liste de Didier Deschamps étant elle attendue pour la mi-mai.

Les Bleus devraient se frotter aux Gallois le mercredi 2 juin à Nice. 17es au classement Fifa, les partenaires de Gareth Bale (31 ans) sont eux aussi qualifiés pour la phase finale de l'Euro, cinq ans après avoir été les révélations de la précédente en France (défaite en demi-finale face au Portugal 2-0). Le cinquième et dernier match entre la France et Galles remonte au 10 novembre 2017 en amical à Saint-Denis (2-0, buts de Antoine Griezmann et Olivier Giroud).

Les Bulgares (71es au classement Fifa) n'ont quant à eux plus participé à un Euro depuis 2004. Ils devraient se frotter aux Bleus pour la 23e fois de leur histoire le mardi 8 juin à Saint-Denis. Depuis le traumatisme du 17 novembre 1993 (défaite 1-2 au Parc des Princes lors de la dernière journée des éliminatoires du Mondial 1994), la France a remporté les trois derniers duels, à l'Euro 1996 (3-1) et lors des qualifications du Mondial 2018 en octobre 2016 (4-1) et octobre 2017 (0-1).

France-Allemagne le 15 juin

Au premier tour de l'Euro, les hommes de Didier Deschamps seront opposés, dans le "groupe de la mort", à l'Allemagne le mardi 15 juin (21h), a priori à Munich, à la Hongrie le samedi 19 juin (15h) à Budapest et au Portugal le mercredi 23 juin (21h) à Budapest. Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs 3es sur six verront les 8es.