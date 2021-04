PSG-Bayern : Paris vainqueur aux points à l'aller mais pas à l'abri du KO

publié le 13/04/2021 à 18:29

Deuxième et dernier round d'un combat de titans, mardi 13 avril au Parc des Princes (21h), en quart de finale retour de la Ligue des champions. Le PSG, vainqueur 3 buts à 2 à l'aller il y a six jours en dépit des 31 tirs bavarois, espère faire chuter le Bayern pour regoûter au dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions de clubs.

Mais si Paris mène aux points avec ce but d'avance au coup d'envoi, il n'est pas à l'abri du KO. Le souvenir de Barcelone, il y a un mois en 8e retour, flotte dans les têtes. Rayonnant au match aller (victoire 4-1 au Camp Nou avec un triplé de Kylian Mbappé), les hommes de Mauricio Pochettino avaient tremblé sur leur pelouse (1-1), et sans le pénalty de Lionel Messi repoussé par Keylor Navas, qui sait ce qui se serait produit...

Le risque demeure de revivre un tel scénario, mais aussi de vivre un nouveau retournement de situation, n'en déplaise au soldat de la défense, Presnel Kimpembe. "Pourquoi un risque ? Le match de Barcelone, il est passé. Là on est sur Munich, c'est deux confrontations différentes. On a fait le job au match aller. Mais en tout cas, l'équipe, elle est prête, elle est confiante. On veut la victoire. On a bien préparé ce match pour cela, et on espère que ça portera ses fruits".

Des Bavarois bouffis d'orgueil

Face à des champions d'Europe en titre bouffis d'orgueil et revanchards, la solution doit une nouvelle fois passer par Kylian Mbappé, encore auteur de deux buts au match aller. L'attaquant français est plus que jamais redouté par le Bayern de Thomas Müller¨. "Kylian Mbappé est très dangereux. L'important, c'est de mettre sous pression les joueurs qui lui font des passes. Il faut gérer ce risque, sinon on aura encore des problèmes".

Une manière d'annoncer l'intensité des contacts et le défi physique proposé. Le champion géant allemand n'entend pas tomber autrement que les armes à la main. Le vainqueur de ce quart de finale retrouvera en demie Manchester City ou le Borussia Dortmund (2-1 pour les Anglais avant le match retour en Allemagne, mercredi 14 avril).