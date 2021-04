Crédit : CRAIG GALLOWAY / PROSPORTSIMAGES / DPPI VIA AFP

publié le 07/04/2021 à 15:48

La scène a de quoi surprendre. À la fin du match contre Manchester City (perdu 2-1 par Dortmund), mardi 6 avril en quarts de final aller de Ligue des Champions, l'attaquant du Borussia Erling Haaland rentrait au vestiaire quand il a été interpellé par un fan un peu particulier, puisqu'il s'agissait d'un des arbitres de touche.

Immortalisée par les caméras dans le couloir de l'Etihad stadium, à Manchester, la scène a été particulièrement reprise sur les réseaux sociaux. On y voit le juge de touche roumain Octavian Sovre demander un autographe à l'attaquant norvégien. À côté d'eux, les joueurs de Dortmund se dirigent au vestiaire sans y faire attention.

"On me l’a dit, je ne l’ai pas vu. Peut-être que c’est un fan de Haaland", a réagit l'entraineur de Manchester City, Pep Guardiola, en conférence de presse d'après match. Malgré la victoire de Manchester City (2-1), la scène a de quoi interpeller.

L’arbitre assistant qui demande un autographe à Haaland a la fin du match 😆 pic.twitter.com/oq8Mpo64dU — Pronosoft (@PronosoftSite) April 6, 2021

Comme le rappelle Le Parisien, Octavian Sovre était également de la polémique sur les propos racistes supposés tenus par le quatrième arbitre au Parc des princes lors des huitièmes de finale entre le PSG et Basaksehir Istanbul, le 8 décembre 2020. Sovre et le quatrième arbitre, Sebastian Coltescu ont été sanctionnés et doivent suivre un "programme éducatif" d'ici juin.