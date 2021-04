publié le 13/04/2021 à 09:51

À 21h ce mardi 13 avril a lieu le quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich. L'enjeu est important puisqu'il va permettre à l'une des équipes d'accéder en demi-finale de la compétition contre Manchester City ou Dortmund.

Pour l'ancien joueur et entraineur adjoint du Bayern Munich Willy Sagnol, "autant avant le premier match, il y avait un avantage côté munichois, mais marquer 3-2 à l'extérieur forcément vous met une étiquette de favori pour le retour". Si l'ancien joueur avait un conseil à donner au PSG pour le match de ce mardi, ce serait de ne "pas retomber dans le travers des années précédentes. Dans les campagnes de qualification, souvent ils faisaient de très bons premiers matchs et ils avaient des difficultés sur le deuxième pour concrétiser les qualifications", admet l'actuel sélectionneur de la Géorgie.

Ainsi, au Parc des Princes, "ça se jouera plus dans la tête que dans les jambes", assure l'ex-international français. Pour lui, le match aller a donné beaucoup de confiance aux Parisiens. Il espère les voir jouer de la même manière, "quitte à jouer un petit peu plus bas sur le terrain, laisser le ballon au Bayern Munich et procéder en contre. Je crois que c'est la solution la plus simple", déclare Willy Sagnol, pour qui il faut "aller au plus simple."