publié le 07/04/2021 à 23:57

Une fois de plus le PSG s'en est remis à Kylian Mbappé. En souffrance face au Bayern Munich ce mercredi soir en quart de finale aller de la Ligue des champions, Paris s'en est sorti (2-3) sur la pelouse des Allemands grâce à un grand Kylian Mbappé, auteur d'un doublé et nommé homme du match.

"C'est une super performance collective avant tout. J'arrive à bénéficier du super travail collectif", a réagi le Français au micro de RMC Sport. Kylian Mbappé a cependant souligné que le chemin était encore long avant d'accéder aux demi-finales."On n'est qu'à la mi-temps d'une grosse confrontation. On a souffert en équipe et on n'a pas à rougir de notre performance".

"On a été solide, on a réussi à leur faire mal sur nos points forts. On attaquera ce match retour avec la même détermination qu'aujourd'hui", poursuit le Français, une fois de plus décisif dans un match à élimination directe. "J'aime ce genre de matches. Je ne suis pas là pour me cacher, j'aime bien jouer ce genre de matches et être décisif".