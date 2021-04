PSG-Bayern : Lewandowski, Gnabry et Süle forfait, optimisme pour Goretzka

publié le 12/04/2021 à 21:15

Les supporters du Bayern ont sans doute écarquillé les yeux en apprenant que Robert Lewandowski avait repris l'entraînement, lundi 12 avril, à la veille du quart de finale retour de Ligue des champions entre le PSG et Munich, au Parc des Princes. Mais le buteur polonais de 32 ans, dont l'absence s'est cruellement fait sentir à l'aller (victoire parisienne 2-3), sera également bien forfait, mardi 13 avril (21h).

L'entraîneur allemand Han-Dieter Flick l'a confirmé en conférence de presse de veille de match. Si Lewandowski a refoulé la pelouse, c'était sans ballon, deux semaines après sa blessure au genou avec la sélection polonaise. Il a effectué une première session de course, a indiqué le club, qui avait au départ prédit une absence des terrains de quatre semaines. Aucune date n'a été avancée pour son retour à la compétition.

Outre Lewandowski, le Bayern devra se passer à Paris de Serge Gnabry, testé positif à la Covid-19 à la veille du match aller il y a une semaine. Eux aussi forfait pour la manche aller, Corentin Tolisso et Douglas Costa poursuivent leur convalescence. Quant à Niklas Süle, sorti à la 42e mercredi 6 avril, il souffre d'un claquage musculaire. Son remplaçant devrait être Jérôme Boateng, même si ce dernier, touché à genou samedi en championnat, est resté aux soins ces dernières heures.

Goretzka peut-être partant au milieu

Il y a tout de même des bonnes nouvelles dans les rangs bavarois. Leon Goretzka (élongation) et Lucas Hernandez (côtes), absents samedi pour blessures, sont de nouveau disponibles et seront dans l'effectif pour défier le PSG. "Lucas s'est entraîné, nous partons du principe qu'il peut jouer. Pour Leon, ça a l'air bon aussi", a indiqué Flick. Leroy Sané, David Alaba et Benjamin Pavard ont été ménagés samedi et ne sont entrés qu'en deuxième période.