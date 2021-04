publié le 12/04/2021 à 18:37

Mauricio Pochettino avait laissé percevoir une lueur d'espoir pour la présence sur le banc des remplaçants de Marquinhos, mardi 13 avril (21h) au Parc des Princes. Mais le capitaine et défenseur brésilien du PSG manquera bien le quart de finale retour de Ligue des champions face au Bayern Munich. Il n'a pas été retenue dans le groupe, tout comme Layvin Kurzawa et Mauro Icardi. Mauro Icardi et Alessandro Florenzi ont en revanche été retenus.

Pour Marquinhos, "on ne sait pas encore, on verra demain comment il sera", a déclaré l'entraîneur argentin en conférence de presse de veille de match. Touché aux adducteurs, le Brésilien était sorti au bout de 30 minutes lors de la victoire de l'aller (3-2), juste peu après avoir marqué le but du 2-0. Verdict, une lésion de grade 2. Tout a été fait pour le remettre sur pied le plus vite possible. Mais aucun risque ne sera finalement pris en vue de la fin de saison.

Pour Verratti, testé positif au coronavirus vendredi 2 avril et qui en a terminé avec sa période d'isolement de 10 jours, Pocchetino s'est montré prudent mais pas catégorique sur une absence au coup d'envoi. "En principe, Marco, ce sera difficile qu'il commence". Touché pour la deuxième fois par la Covid-19 et absent à l'aller, Verratti a fait l'objet d'un entraînement spécifique ces derniers jours.

Véritable optimisme pour Florenzi

Le "petit hibou" devait reprendre avec le reste du groupe en cette veille de match et ne sera forcément pas à 100%, de même que son compatriote Florenzi, lui aussi touché par le virus. Mais ce dernier pourra "peut-être" être titularisé au poste de latéral droit, a noté le coach avant d'ajouter au sujet des deux "Azzurri" : "Nous verrons comment ils sont demain".