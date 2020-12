PSG-Basaksehir : les conditions pour que Paris valide sa qualification en 8es

publié le 07/12/2020 à 16:33

La peur du vide reléguée à l'arrière-plan, tous les ingrédients sont en place pour que le Paris Saint-Germain composte son billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions, et ce pour la neuvième année de suite, mardi 8 décembre (21h) au Parc des Princes face au Basaksehir Istanbul. L'heure du verdict est proche dans le groupe H, et Paris l'aborde, cette fois, en grande confiance.

Neymar, Verratti et Kimpembe laissés au repos chez eux lors du déplacement à Montpellier, Marquinhos sur le banc durant toute la rencontre, Mbappé entré en fin de match et auteur de fameux 100e but sous le maillot floqué de la Tour Eiffel qui le fuyait depuis trois rencontres, victoire (1-3) sans une nouvelle blessure... Tuchel et le PSG ne pouvaient pas mieux préparer le rendez-vous qui doit leur offrir un nouveau top 16 européen en février et mars.

La saison parisienne a sans doute basculé entre la 49e et la 57e minute, mercredi 2 décembre sur la pelouse de Manchester United, lorsque Martial a envoyé sa reprise du droit dans les nuages, avant que le lob de Cavani ne s'écrase sur la barre transversale de Navas. Au bord du K.O., Paris n'a pas craqué, a su trouver les ressources pour prendre l'avantage par Marquinhos et tuer le suspense (1-3) en fin de match grâce à Neymar.

2e avec un nul, 1er en cas de victoire

Avant la sixième et dernière journée, le club de la capitale possède de nouveau son destin entre ses pieds. Si le classement affiche 9 points pour MU, le PSG et Leipzig (3 pour Istanbul), Paris est le mieux placé des trois pour se qualifier et même terminer en tête, ce qui aura son importance lors du tirage au sort des 8es.

En cas de match nul, le billet sera dans la poche, quel que soit le résultat de Leipzig-Manchester. Mais Paris terminera alors 2e. Les Allemands doivent gagner pour se qualifier. Une victoire du PSG face au champion de Turquie lui assurera en revanche la qualification et la 1re place, et ce même s'il y a un vainqueur dans l'autre match puisque la différence particulière est à l'avantage du club français dans les deux cas.

La qualification en perdant ?

Les Parisiens peuvent même complètement se prendre les pieds dans le tapis : une défaite face à une équipe déjà éliminée de toutes compétitions européennes sera synonyme de qualification (à la 2e place du groupe) s'il y a un vainqueur entre Leipzig et Manchester United. Mais à l'image d'un Mbappé soucieux d'effacer un an de disette en Ligue des champions, ce n'est pas tout à fait le scénario souhaité en interne.