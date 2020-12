PSG : Messi, fantasme ou réalité ? Mbappé, c'est grave docteur ?

publié le 05/12/2020 à 20:12

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 15e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de Philippe Sanfourche, Sébastien Tarrago, Gilles verdez, Stéphane Pauwels et Baptiste Durieux. Au sommaire de cette émission : Messi au Paris Saint-Germain, fantasme ou réalité ?

Le PSG encore avec le cas Kylian Mbappé, muet en Ligue des champions depuis neuf rencontres. Est-ce grave docteur ? Qu'est-ce qui cloche ? La tête, les pieds ou les deux à la fois ? Marseille au double visage, à l'image de son entraîneur André Villas-Boas, avec une double personnalité.

Autres thèmes :la Coupe de France est-elle morte ? Si oui, faut-il la supprimer ? Zinédine Zidane en sursis au Real Madrid, Patrick Vieira écarté par Nice et Mediapro qui n'a toujours pas l'intention d'honorer ses échéances à la Ligue de Football Professionnel.