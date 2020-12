publié le 05/12/2020 à 08:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 5 décembre, il l'annonce : le Paris Saint-Germain ne sera pas sacré champion de France au terme de cette saison 2020-2021.

Avant de se rendre à Montpellier dans la soirée (21h) et après 12 journées, le club de la capitale est certes leader mais ne compte que deux points d'avance sur un quatuor composé de Lille, Lyon, Monaco et... Montpellier. Or, "d’habitude, à ce moment-là du championnat, le PSG ne voit déjà plus ses adversaires dans le rétroviseur", souligne le chroniqueur, chiffres à l'appui.

"En moyenne, lors de la conquête de ces cinq derniers titres, Paris comptait 7 points d’avance sur son dauphin après 12 journées". En outre, les hommes de Thomas Tuchel pâtissent d'une "préparation physique tronquée, qu’ils trainent comme un boulet. Résultat, ils sont sur les rotules ou se blessent".

J'ai Bernat sur une patte, MBappé tout cassé, le Neymar dans le coltard Florian Gazan





Ainsi, "depuis le début de la saison, sur les 16 matchs qu’il a joué, le PSG a enregistré 105 absences pour blessures, soit un peu plus de 6 joueurs forfaits par rencontre. Ce début d’exercice 2020-2021, on dirait cette vieille chanson J’ai la rate qui s’dilate. Là, c'est plutôt 'J’ai Bernat sur une patte, MBappé tout cassé, le Neymar dans le coltard, Di Maria ça va pas, Verratti dans son lit'".

"Un dernier chiffre : le PSG a déjà perdu trois matchs en championnat alors qu’en moyenne, à ce moment-là de la saison sous l’ère qatarie, ils ont concédé 0,7 défaite. Bref, Paris pas champion, ce n’est pas de la science-fiction et les autres clubs qui démarrent d’habitude la saison en visant la 2e place peuvent enfin rêver à mieux".