Manchester United-PSG : l'absence de but de Mbappé, seule ombre au tableau

publié le 03/12/2020 à 16:57

La réception d'un autre champion de Turquie à quasiment un d'intervalle, lui permettra-t-elle de mettre fin un terme à cette série improbable, à ce tunnel sans marquer le moindre but ? Kylian Mbappé a bouclé mercredi 2 décembre sur la pelouse de Manchester United (victoire du PSG 1-3) une neuvième rencontre de suite sans marquer.

Voilà 620 minutes que le champion du monde français n'a plus trouvé le chemin des filets sur la scène européenne, lui qui avait marqué à 19 reprises lors de ses 31 premières apparitions dans la reine des compétitons, avec Monaco (6) puis Paris (13). Son dernier but en Ligue des champions remonte au 11 décembre 2019 face à Galatasaray (le quatrième d'un succès 5-0, à la 63e).

Depuis, il y a eu la double confrontation avec le Borussia Dortmund (titulaire à l'aller, remplaçant au retour), l'Atalanta Bergame (30 minutes en fin de match), Leipzig (86 minutes) et le Bayern Munich (totalité du match) à Lisbonne. Et quatre matches de poules sur cinq disputés en entier cette saison - il était forfait pour les retrouvailles avec Leipzig en Allemagne.

Manque de précision dans le dernier geste

Certes, au regard du spectaculaire redressement parisien lors des deux journées, avec la qualification pour les 8es de finale désormais au bout du pied, la situation personnelle du natif de Bondy relève de l'anecdote. Mais elle ne peut être mise de côté. Lui-même, affamé de titres, de records, de statistiques, doit forcément cogiter.



S'il est impliqué sur les premier et troisième buts à Old Trafford, Mbappé a encore manqué de précision lorsqu'il s'est essayé tout seul dans le dernier geste, comme sur cette frappe trop croisée du gauche de la 89e minute alors que Neymar attendait l'offrande - et le lui a vertement reproché. Mais son plus gros raté remonte bien sûr au dimanche 23 août, à la 45e minute de la finale face au Bayern.

Basaksehir pour refremer la (longue) parenthèse ?

Heureusement pour Mbappé, le Brésilien a converti le but du break, celui qui fait balancer Paris du très bon côté, moins de 120 secondes plus tard, sur un centre en retrait de Rafinha... parfaitement trouvé dans la surface par "Kyky". Car s'il ne marque plus, le numéro 7 s'est souvent trouvé à la dernière ou avant-dernière passe lors de cette période de disette.

Paris n'a désormais besoin que d'un nul pour retrouver les 8es de finale, mardi 8 décembre (21h) au Parc des Princes contre Basaksehir - un succès lui garantira la 1re place du groupe H. Avec un but de Mbappé en guise de cerise sur le gâteau, 12 jours avant son 22e anniversaire ?