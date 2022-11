Procès, blessure, bientôt à la retraite... Que sont devenus les champions du monde 2018 absents au Qatar ?

Les champions du monde en titre sont arrivés au Qatar le mercredi 16 novembre. Les Bleus ont pour objectif de préserver le titre qu'ils ont obtenu quatre ans plus tôt mais, pour ce faire, ils devront compter sur un effectif largement remanié. Quatre ans plus tard, seuls onze joueurs sont parvenus à être sélectionnés à nouveau par Didier Deschamps.

Les absences de certains champions du monde au Qatar sont dues à de diverses raisons. Beaucoup de joueurs, potentiellement sélectionnables voire sélectionnés mais remplacés, ne participeront pas à la compétition pour cause de blessure.

C'est le cas de Paul Pogba et N'Golo Kanté. Les deux milieux de terrain, à l'importance indiscutable au Mondial en Russie, ont enchaîné les blessures ces derniers temps. Autre figure du titre des Bleus en 2018, Samuel Umtiti n'a pas été retenu par Didier Deschamps. Le défenseur a sacrifié son genou pour aider son équipe à remporter le titre. Depuis, il n'a jamais retrouvé son niveau.

Victimes de la concurrence ou trop âgés

En quatre ans, de nouveaux joueurs ont émergé et se sont fait une place au sein des Bleus, au détriment d'anciens. Malgré de bonnes prestations à Séville, Nabil Fékir est l'un d'entre eux. Didier Deschamps n'a pas fait appel à ses services, même après la blessure de Christopher Nkunku, qui évolue au même poste.

La non-titularisation d'autres joueurs semble plus évidente. Blaise Matuidi et Adil Rami, respectivement 35 et 36 ans, sont aujourd'hui plus aptes à penser à leur retraite qu'à disputer une coupe du monde. D'autant plus qu'ils n'évoluent plus au sein des grands championnats européens, tout comme Florian Thauvin, Djibril Sidibé et Steven Nzonzi. Au contraire, Thomas Lemar et Corentin Tolisso évoluent en Espagne et en France. Leurs performances ne leur valent toutefois pas une sélection en équipe de France.

Ne reste plus que Benjamin Mendy. Après plusieurs mois passés en prison, l'ancien joueur de Manchester City fait face à la justice après les accusations de sept viols, d'une tentative de viol et d'une agression sexuelle contre sept femmes. Le procès suit son cours aujourd'hui. L'accusé assure n'avoir eu que des rapports sexuels consentis.

