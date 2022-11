DÉBAT - Coupe du monde : Nkunku blessé, est-ce de la malchance ou un mauvais présage pour les Bleus ?

L'hécatombe se poursuit pour l'équipe de France : Christopher Nkunku, blessé à l'entraînement mardi 15 novembre dans un choc genou contre genou avec Eduardo Camavinga, a été contraint de déclaré forfait pour la Coupe du monde au Qatar, comme avant lui Paul Pogba, N'Golo Kanté, Mike Maignan et Presnel Kimpembe.

L'attaquant de Leipzig (25 ans), actuel meilleur buteur de Bundesliga, souffre d'une entorse au genou gauche, a annoncé la Fédération française de football juste avant le départ des Bleus pour le Qatar. Il sera remplacé par un autre Français évoluant en championnat d'Allemagne, Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort).

Cette nouvelle blessure relève-t-elle de la malchance pour Didier Deschamps et son groupe ? Est-elle un mauvais présage pour la compétition ? Ce deuxième et dernier entraînement à Clairefontaine a-t-il trop intense ? Écoutez le débat entre Pascal Praud et Christian Ollivier, chef du service des sports de RTL.

