INVITÉ RTL - Benjamin Pavard : "Forcément, il y a des blessés parce qu'on n'est pas des machines"

Une semaine avant le coup d'envoi de la Coupe du monde 2022, le défenseur de l'équipe de France Benjamin Pavard se confie sur son état d'esprit dans Focus dimanche sur RTL. Même après 46 sélections en équipe de France, le Champion du monde de 2018 est ému de son prochain départ pour le Qatar : "Il n'y a pas mieux que le maillot bleu, que de chanter la Marseillaise. Représenter son pays, c'est quelque chose que je n'aurais jamais imaginé en étant petit."

Sur un ton plus grave, Benjamin Pavard a évoqué les nombreuses blessures qui ont touché ses coéquipiers. Des blessures qui ont déjà privé l'équipe de France de plusieurs joueurs dont Paul Pogba et N'Golo Kanté. "Forcément, il y a des blessés, parce qu'on n'est pas des machines. On enchaîne des matchs depuis septembre tous les trois jours, alors forcément il y a des pépins physiques" explique Benjamin Pavard.

Il n'est pas pessimiste pour autant. "On en est capable, ça ne dépend que de nous. On a pris en expérience depuis quatre ans, on a grandi. On ne va pas se mettre de pression particulière et jouer notre football" conclut le défenseur des Bleus.

