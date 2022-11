Postés à l'entrée de l'hôtel des Bleus, ils sont arrivés avant la foule, équipés de faux maillots de l'équipe de France, de grossières contrefaçons, d'écharpes et de tous les accessoires de supporters. Ils sont pourtant tous d'origine indienne, comme l'explique l'un d'entre eux : "Nous sommes tous des supporters indiens de l'équipe de France. On habite tous Doha et on travaille ici. Nous sommes passionnés par l'équipe de France."

Le récit de ces supporters est toujours le même, lorsqu'on les interrige sur pourquoi ils soutiennent les Bleus, ils répondent : "Depuis 1998, nous aimons l'équipe de France lorsque Zidane a mis ses deux buts de la tête. Cette équipe est dans mon cœur."

Qdemande s'ils sont payés pour mettre l'ambiance, certains s'écartent et le malaise s'installe : "Jamais je n'ai touché aucun riyal (monnaie au Qatar). Personne ne nous a approchés pour faire ça, parce que le football est dans notre cœur, notre sang, et l'équipe de France aussi." Les autres supporters, français cette fois-ci, ne sont pas convaincus

À écouter également dans ce journal

Midterms - Les républicains, qui avaient échoué à s'emparer du Sénat, ont repris la Chambre des représentants. Ils pourront donc bloquer la politique de Joe Biden pendant deux ans.

Pédopornographie - 48 personnes ont été interpellées partout en France. Des hommes, tous accusés d'avoir téléchargé et regardé massivement des photos et vidéos pornos mettant en scène des enfants.

Guerre en Ukraine - Volodymyr Zelensky persiste en indiquant que c'est un missile russe qui a touché le sol polonais ce mardi, en contredisant l'enquête de l'Otan et de Washington notamment.

