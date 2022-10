Benjamin Mendy arrive au tribunal de Chester le 15 août 2022 pour son procès pour les viols et agressions sexuelles présumés de sept femmes.

C’est désormais au tour de Benjamin Mendy de s’exprimer au tribunal de Chester. Après plusieurs semaines de procès, qui ont notamment permis aux nombreuses plaignantes de détailler leurs témoignages et leurs accusations, le footballeur français de 28 ans a, une fois de plus, assuré qu’il n’avait eu que des relations sexuelles consenties avec les plaignantes. Pour rappel, il comparaît pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes. En septembre dernier, l'accusation d'une huitième femme a été abandonnée, faute de preuve suffisante.

Ce jeudi 27 octobre, le jury du tribunal a pu entendre les déclarations faites par l’ancien joueur de l’OM aux policiers lorsqu’il était interrogé au sujet de quatre viols. Dans cet enregistrement, dont les éléments ont été relatés par nos confrères britanniques du Manchester Evening News, Benjamin Mendy a nié en bloc ces accusations. "Je suis choqué d'être accusé de viol et de séquestration".

Concernant deux plaignantes, le joueur a même affirmé que ces moments intimes avaient été suivis d'épisodes de détente avec des amis : "Nous nous sommes relaxés dans le lounge avec des amis, elle riait et elle était contente", a-t-il assuré à propos de l’une d’entre elles. En faisant le récit des soirées passées en compagnie des plaignantes, Mendy a confirmé disposer d'un dispositif de code de déverrouillage pour accéder à sa chambre, mais il a indiqué aux enquêteurs que rien n’empêchait les femmes d’ouvrir la porte de l’intérieur : "Elles pouvaient partir à tout moment".

"Elle savait ce qu'elle faisait"

Dans cet enregistrement, l’international français a aussi nié les accusations de viol de la sixième plaignante du dossier, qui dit avoir été violée dans son sommeil. Le footballeur a même déclaré avoir refusé d’avoir des rapports sexuels avec cette dernière : "Je ne voulais pas avoir de sexe avec elle quand elle avait ses règles. Le jour d'après, je me suis levé et je suis allé à l'entraînement. Je ne l’ai pas violée", a-t-il expliqué. "Elle ne dormait pas, elle avait bu et était un peu ivre, mais elle savait ce qu'elle faisait".

