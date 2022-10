C'est une information de taille pour la Coupe du Monde au Qatar des Bleus qui commence dans moins d'un mois : le milieu de terrain N'Golo Kanté ne sera pas de la partie à cause d'une blessure aux ischio-jambiers, confirme RTL. Le forfait du champion du monde 2018 est un coup dur pour le sélectionneur Didier Deschamps qui doit annoncer sa liste de joueurs le 9 novembre.

Graham Potter, entraîneur du FC Chelsea, s'est exprimé vendredi 14 octobre en conférence de presse sur l'état du joueur : "Je ne peux pas trop en dire plus, mais c'est un coup d'arrêt et pas une bonne nouvelle. Je ne pense pas qu'on le verra jouer avant la coupe du monde". Le joueur est blessé aux ischios-jambiers depuis la fin-août 2022 et a rechuté lors du match de la Ligue des champions AC Milan-Chelsea. Il va devoir se faire opérer.

Homme de base de la solidité défensive tricolore aux 53 sélections, Kanté a vécu des derniers mois compliqués entre blessures, retours au jeu et rechutes. "L'homme aux trois poumons" ne semble plus en état de soutenir le rythme intense imposé par le FC Chelsea et par l'équipe de France : il n'a disputé que 3 des 15 derniers matchs avec les Bleus et 2 avec l'équipe britannique sur toute la saison. Il avait pourtant été indispensable aux Bleus lors de la coupe du monde de 2018.

À écouter également dans ce journal

Grève dans les raffineries - Les représentants de la CFDT et de la CFE-CGC ont annoncé qu’ils étaient favorables à la dernière proposition de la direction : 7% d’augmentation de salaire et 3 000 à 6 000 euros de prime. 28,5% des stations-service sont encore en rupture.

Royaume-Uni - Liz Truss est déjà sur la sellette un mois seulement après sa nomination. La Première ministre serait sur le point de faire volte-face sur le très sensible dossier du budget.

Action contre un Van-Gogh - Des militants écologistes ont jeté de la soupe sur les Tournesols de Vincent Van Gogh vendredi 14 octobre à la National Gallery de Londres. Le tableau, protégé par une vitre, n'a pas été abîmé.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info