publié le 14/11/2020 à 08:25

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 14 novembre, il l'annonce : Marcus Thuram, le fils de Lilian qui vient d'honorer sa première sélection en équipe de France, sera à son tour sacré un jour champion du monde avec les Bleus. Et pourquoi pas en 2022.

"Le fiston Marcus (...) a été plus précoce que son père puisqu’il a joué son premier match pro à 17 ans avec Sochaux, alors que Lilian a débuté à 19 ans avec Monaco, rappelle le chroniqueur. Sochaux, donc, puis Guingamp et enfin l’Allemagne à Mönchengladbach, dont il a été élu meilleur joueur par les supporters pour sa première saison. Ce qui validait ce choix de club fait par Lilian Thuram 'himself', alors que l’OM faisait les yeux doux à Marcus".

"Lilian, conscient que tout le monde ferait la comparaison avec lui, a exigé que son fils joue devant, pas derrière. Grand bien lui a pris car c’est à ce poste qu’il s’est épanoui, prenant en exemple la terreur de son papa quand il jouait : Ronaldo, le vrai, le Brésilien. D’ailleurs quand il était petit, Marcus avait un doudou qu’il ne voulait pas quitter. Ses parents lui ont alors dit : 'On va le donner à Ronaldo'. Et là, il a accepté de le lâcher enfin ! Bon, il n'a pas encore les stats de son idole. Mais en claquant y a 15 jours un doublé en Ligue des champions contre le Real d’un autre copain de papa, Zidane, il a marqué les esprits et gagné sa place en Bleu".