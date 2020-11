On refait le match : Marseille ville du foot en France, Leonardo a-t-il raison ?

publié le 14/11/2020 à 20:30

Chaque samedi de 18h30 à 20h, l'équipe de On refait le match se penche sur les sujets chauds de l'actualité football des derniers jours et des dernières heures. Retrouvez le meilleur de l'expertise et du décryptage avec respect, bonne humeur, bienveillance, rire et sourires.

Pour ce 13e numéro de la saison 2020-2021 de l'émission culte créée par Eugène Saccomano en 2001, Christian Ollivier est entouré de David Aiello, Florian Gazan, Baptiste Desprez, Bruno Constant et Baptiste Durieux. Après un hommage aux victimes attentats du 13 novembre 2015, une large page est consacrée à l'équipe de France.

Avant Portugal-France, Didier Deschamps a-t-il plus de doutes que de certitudes ? Paul Pogba, c'est quoi le problème ? Avalanche de blessés : à qui la faute ? Autres débats :

Ligue 1 à 18 clubs, le plan Labrune sauvera-t-il le football français ? Marseille ville du foot en France : Leonardo a-t-il raison ?