publié le 12/11/2018 à 16:11

Cette 46e semaine de l'année 2018 marque le retour de la Ligue des Nations, qu'amateurs et grand public ont appris à découvrir depuis la rentrée. Dans le groupe 1 de la Ligue A, l'équivalent de la 1re division, les Bleus champions du monde pointent à la première place devant les Pays-Bas et l'Allemagne après trois rencontres.



Vainqueurs des Hollandais (2-1) le dimanche 9 septembre après un nul (0-0) en Allemagne, les hommes de Didier Deschamps peuvent valider leur billet pour la phase finale qui rassemblera les quatre vainqueurs de groupes de la Ligue A en juin prochain. Il leur faut simplement ne pas perdre à Rotterdam vendredi 16 novembre (20h45).

Cette rencontre est à suivre en direct sur TF1, qui se partage les affiches de l'équipe de France avec M6. Cette dernière retransmettra donc le dernier match de l'année de la sélection de Didier Deschamps, un amical de prestige face à l'Uruguay au Stade de France mardi 20 novembre (21h).

Entre trois et cinq matches par jour sur "L'Équipe"

Comme depuis début septembre, la chaîne L'Équipe propose les affiches des Bleus en différé, à minuit le soir même puis le lendemain dans la journée (12h20 pour Pays-Bas - France, 15h45 pour France -Uruguay). L'entité télévisuelle du quotidien sportif propose par ailleurs entre trois et cinq matches par jour du jeudi 15 au mercredi 21 novembre.

Cette riche programmation débute avec la rediffusion d'un amical Suisse - Qatar jeudi 15 à 15h25 (joué la veille à 19h). À partir de 20h45, l'Espagne peut être la première qualifiée pour la phase finale de la Ligue des Nations en cas de succès en Croatie (Ligue A, groupe 4). À suivre en direct, avant un replay de Belgique - Islande (Ligue A, groupe 2).





Vendredi 16, la journée débute avec la rediffusion de trois matches amicaux disputés la veille : Irlande - Irlande du Nord à 11h, Angleterre - États-Unis à 13h15, Allemagne - Russie à 15h30. À 20h45, en direct, le Pays de Galles reçoit le Danemark avec la montée en Ligue A dans le viseur.

Italie - Portugal en direct sur TFX

Samedi 17, après Pays-Bas - France (12h20) il y aura trois directs de Ligue des Nations : Serbie - Monténégro à 15h (Ligue C, groupe 4), Turquie - Suède à 18h (Ligue B, groupe 2) et Albanie - Écosse à 20h45 (Ligue C, groupe 1), avant la rediffusion d'Italie - Portugal à minuit. Ce choc du groupe 3 de la Ligue A est visible en direct sur W9 à 20h35.



Retour sur L'Équipe dimanche 18 à 12h30 pour ce match qui peut envoyer les Portugais en phase finale. Suivront trois nouveaux directs : Angleterre - Croatie à 15h (Ligue A, groupe 4), Irlande du Nord - Autriche à 18h (Ligue B, groupe 3) et Suisse - Belgique à 20h45 ("finale" du groupe 2 de la Ligue A). L'amical Espagne - Bosnie sera rediffusé à minuit puis le lendemain à 15h35.

Dernière séquence internationale de 2018

Ce lundi 19 se poursuivra sur L'Équipe avec le direct de Danemark - Irlande à 20h45 (Ligue B, groupe 4) puis le différé d'Allemagne - Pays-Bas dans le groupe de la France à minuit, match à suivre en direct sur TFX à 20h45 puis de nouveau en replay le lendemain à 15h30 sur L'Équipe.



Quinze minutes avant France - Urugauy sera donné ce mardi 20 le coup d'envoi de Portugal - Pologne (Ligue A, groupe 3) sur L'Équipe. Fin de cette dernière séquence internationale de 2018 mercredi 21 avec les rediffusions de Suède - Russie à 11h15 (Ligue B, groupe 2), d'Italie - États-Unis à 13h30 (amical de la veille) et donc de France - Uruguay à 15h45.