Antoine Griezmann et Kylian Mbappé avec les Bleus le 21 juin 2018 à Ekaterinbourg

publié le 06/09/2018 à 19:40

53 jours se sont écoulés depuis ce dimanche 15 juillet 2018 entré dans la légende comme avant lui un dimanche 12 juillet 1998. 20 ans après France-Brésil, France-Croatie. 20 ans après, une deuxième étoile pour le football français. Hasard du tirage au sort de la Ligue des nations, c'est chez sa devancière allemande de 2014 que la sélection de Deschamps étrenne son maillot doublement étoilé au dessus du coq.



Pour ce match inaugural de la nouvelle compétition de l'UEFA, qui propose des chocs entre "grandes" nations et des affiches a priori équilibrées entre les "petites" mais pas vraiment d'enjeu, les héros de juillet sont quasiment au grand complet. Seuls manquent les gardiens Lloris et Mandanda, touchés à une cuisse. Areola doit prendre place dans les buts, devant les Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Giroud, Matuidi.

Le film de la soirée :

19h47 - La Fussball Arena de Munich s'est parée aux couleurs des deux nations.

19h44 - Il s'agit du 30e match entre la France et l'Allemagne depuis le 15 mars 1931. Les Bleus mènent 13 à 9 (7 nuls).

19h40 - Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous pour suivre ce match de rentrée des Champions du Monde.