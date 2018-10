publié le 12/10/2018 à 20:29

Le héros se met à nu. À seulement 19 ans, l'attaquant des Bleus et du PSG pose en couverture du prestigieux magazine américain Time pour ses éditions Europe, Afrique et Moyen-Orient.



Time, c'est 3 millions d'exemplaire vendus dans le monde. 3 millions de personnes qui vont voir le visage de ce jeune homme encadré du célèbre liseré rouge.

Un portrait serré en noir et blanc signé par le photographe de l'agence Magnum, Christopher Anderson. "Je voulais quelque chose qui n'a pas de marque, qu'on voit que lui, juste un mec, raconte le photographe. Pour moi, faire un portrait c'est toujours la même idée, je veux que ce soit une espèce d'intimité, que la personne qui voit l'image se sente présente comme si on était ensemble".



Kylian M Bappé est torse nu, tourne légèrement la tête. Son regard est à la fois déterminé et serein. La force tranquille.

Il pleuvait et il avait faim Le photographe Christopher Anderson Partager la citation





La photo a été prise fin août au Camp des Loges, le centre d'entrainement du PSG. Sans la famille du joueur et dans une certaine improvisation.



"Il était gentil, professionnel, c'était assez facile de travailler avec lui, il comprenait ce qu'il fallait faire, ce que j'avais besoin de faire, et c'était juste qu'il fallait être rapide parce qu'il pleuvait et il avait faim, se souvient Christopher Anderson. C'était juste après l'entraînement et il avait pas envie de rester trop longtemps".

Kylian Mbappé est iconique, Le photographe Christopher Anderson Partager la citation





Pour Time, Kylian Mbappé est le futur du football. C'est le titre du portrait en page intérieure de ce numéro spécial consacré aux leaders de la nouvelle génération. La journaliste Vivienne Walt qui a eu l'idée de cette interview pendant la finale de la coupe du monde écrit : "Mbappé incarne bien plus qu'un simple joueur de foot hors du commun. Il vit un conte de fées social, de la misère à la richesse."



Cette photo intime contribue donc à renforcer son statut d'icône. "C'est vrai que le noir et blanc donne quelque chose d'intemporel dans une image, poursuit le photographe. Lui il est iconique, il représente une nouvelle génération, un nouveau visage de la France" pour la photo, c'est l'avenir qui en décidera.



Le dernier Français à avoir eu les honneurs de la une de Time c'était Emmanuel Macron il y a un an.