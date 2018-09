publié le 09/09/2018 à 19:45

Trois jours après une reprise sans grandes émotions en Allemagne (0-0), les champions du monde sont de retour à la maison, avec la Coupe, qu'ils doivent présenter au public lors d'un grand tour d'honneur à l'issue de la rencontre. "Les belles choses, on a envie qu'elles continuent à vie", livre le sélectionneur français. "Ce sera très fort émotionnellement, mais pour que la fête soit belle l'idéal est d'obtenir ce qu'on veut, c'est-à-dire gagner".



Il y a un peu plus d'un an, les Bleus avaient marqué les esprits en giflant les Pays-Bas de Dick Advocaat (4-0), déjà au Stade de France, lors des éliminatoires vers la Russie (buts d'Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, doublé de Thomas Lemar). Désormais entraînés par Ronal Koeman, les Bataves restent sur un succès face au Pérou (2-1) en amical, avant de se jeter dans cette Ligue des nations.

Aux environs de 22h45, Didier Deschamps, son équipe technique puis les 23 champions du monde seront présentés un à un au public, avant la célébration trophée en mains. Forfaits, le capitaine Hugo Lloris et sa doublure dans les buts Steve Mandanda seront présents en civil au Stade de France. Un spectacle son et lumières est prévu, animé notamment par le groupe Magic System dont une des chansons, "Magic in the air", a accompagné le parcours des Bleus en Russie.

Les équipes de départ :

France : Areola - Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez - Pogba, Kanté - Mbappé, Griezmann, Matuidi - Giroud



Pays-Bas : Cillessen - De Ligt, Van Dijk (cap.), Blind - Tete, Pröpper, De Jong, Babel - Promes, Depay, Wijnaldum