Paul Pogba hurle sa joie après son but contre la Croatie le 15 juillet 2018

publié le 06/09/2018 à 11:41

C'est une nouvelle compétition qui débute ce jeudi 6 septembre à Munich : la Ligue des nations. Lors du premier match, les Bleus affronteront l'Allemagne puis ils recevront les Pays-Bas au Stade de France le 9 septembre. L'UEFA a ainsi voulu remplacer les matches amicaux par des rencontres plus relevées avec un enjeu.



55 pays de la confédération européenne sont concernés par cette compétition. Ils sont répartis dans quatre ligues par niveau (A, B, C et D), chacune étant divisée en quatre groupes de trois ou quatre équipes.



La Ligue des nations ne remplace pas l'Euro, qui se tiendra dans un peu plus de deux ans, de juin à juillet 2020. Il y aura toujours des éliminatoires pour y participer, mais avec une petite nouveauté. Désormais quatre équipes pourront se qualifier pour l'Euro grâce à cette nouvelle compétition.

La Ligue des nations offrira en effet, la possibilité à des équipes qui se seront ratées lors des éliminatoires de décrocher une place pour l'Euro : chaque ligue (A,B,C et D) attribuera un ticket, après un tournoi à quatre sous la forme demi-finales/finale.

Les matches des Bleus dans la Ligue des nations

Quatre rencontres des Bleus sont déjà connues lors de cette compétition :

6 septembre 2018 : Allemagne - France

9 septembre : France - Pays-Bas

11, 12 ou 13 octobre : match amical à déterminer

16 octobre : France - Allemagne

16 novembre : Pays-Bas - France

18 ou 19 novembre : match amical à déterminer.

16 groupes dans quatre ligues A, B, C et D

Ligue A :

Groupe 1 : Allemagne, France, Pays-Bas

Groupe 2 : Belgique, Suisse, Islande

Groupe 3 : Portugal, Italie, Pologne

Groupe 4 : Espagne, Angleterre, Croatie



Ligue B :

Groupe 1 : Slovaquie, Ukraine, République tchèque

Groupe 2 : Russie, Suède, Turquie

Groupe 3 : Autriche, Bosnie, Irlande du Nord

Groupe 4 : Pays de Galles, République d'Irlande, Danemark



Ligue C :

Groupe 1 : Écossse, Albanie, Israël

Groupe 2 : Hongrie, Grèce, Finlande, Estonie

Groupe 3 : Slovénie, Norvège, Bulgarie, Chypre

Groupe 4 : Roumanie, Serbie, Monténégro, Lituanie



Ligue D :

Groupe 1 : Géorgie, Lettonie, Kazakhstan, Andorre

Groupe 2 : Biélorussie, Luxembourg, Moldavie, Saint-Marin

Groupe 3 : Azerbaïdjan, Îles Féroé, Malte, Kosovo

Groupe 4 : Macédoine, Arménie, Liechtenstein, Gibraltar

Calendrier de la compétition

Journée 1 : 6-8 septembre 2018

Journée 2 : 9-11 septembre 2018

Journée 3 : 11-13 octobre 2018

Journée 4 : 14-16 octobre 2018

Journée 5 : 15-17 novembre 2018

Journée 6 : 18-20 novembre 2018



Le tournoi final réservé aux vainqueurs de groupe de la Ligue A se tiendra entre le 5 et le 9 juin 2019. Quant aux barrages pour l'Euro 2020, issus de la Ligue des nations, parmi les équipes non qualifiées directement, ils auront lieu du 26 au 31 mars 2020.



