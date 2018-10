et Martin Planques

publié le 16/10/2018 à 21:21

Après dix bonnes premières minutes largement à leur avantage, les Bleus ont vu l'arbitre de ce France-Allemagne, le Serbe Milorad Mazic, indiquer le point de penalty après un contact entre le bras de Presnel Kimpembe et le ballon dans la surface française sur un centre en retrait de Leroy Sané.



Hugo Lloris s'est détendu du bon côté, a effleuré le ballon, mais n'a pas pu empêcher Toni Kroos de marquer (14e). À l'origine de cette action, une perte de balle de Paul Pogba au milieu de terrain. À la pause, les Allemands dominaient dans tous les registres statistiques, de la possession de balle aux nombres de tirs cadrés, en passant par les corners.

Malmenés, les champions du monde français sont parvenus à égaliser peu après l'heure de jeu, sur un but 100% Atlético de Madrid : centre de Lucas Hernandez sur la gauche de la surface allemande, tête décroisée et lobée d'Antoine Griezmann (62e). C'est le 25e but de "Grizou" en 65 sélections, le premier depuis la finale du Mondial France-Croatie.

Les Bleus ont pris l'avantage à la 80e minute de jeu grâce à un doublé d'Antoine Griezmann. Il a transformé un penalty obtenu par Blaise Matuidi après un contact avec Mats Hummels dans la surface de réparation allemande. Le joueur de l'Atlético a facilement trompé Manuel Neuer d'un joli contre-pied.