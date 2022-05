Ce jeudi soir, l'Olympique de Marseille affronte le Feyenoord Rotterdam en demi-finale retour de Ligue Europa Conference. Stéphane Tapie se sent comme un gamin car "tout est réuni pour que ça passe : le public, l'envie, les joueurs". Et Pascal Olmeta, ancien portier olympien d'enchainer : "Le Vélodrome, ça peut transcender, ça peut changer un homme".

Les deux ont également taclé gentiment "les mauvaises langues qui sont éliminées" sur le fait que l'OM joue "la plus petite coupe d'Europe". Pascal Olmeta rappelle que "la plus grosse, il n'y a que nous qui l'avons gagné", en référence à la Ligue des chamoions de l'OM remportée en 1993. De son côté, le fils de l'ancien président iconique Bernard Tapi assure "qu'il faut connaître Marseille". "Marseille, les soirs européens, ce n'est pas Paris. La ville vibre depuis 2-3 jours", lâche-t-il dans un tacle que n'aurait pas renié certains défenseur rugueux des années 1990's. "Si l'OM va bien, Marseille va bien", ajoutet-il.

Stéphane Tapie et Pascal Olmeta sont également revenus sur cette date du 5 mai, celle de la catastrophe de Furiani, il y a 30 ans. Pour l'ancien joueur : "Le public va rendre aux familles cette minute de silence, ce brassard" et "aimerai que la France et l'Europe ne revivent pas ce 5 mai". Malgré cela, "derrière ce drame, il y a eu une solidarité et une tendresse de tous les gens qui pouvaient aider", rajoute le fils de Bernard Tapie.