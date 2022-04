Feyenoord Rotterdam-OM : que vaut vraiment la Ligue Europa Conférence ?

Compétition au rabais ou trophée européen prestigieux ? Depuis son apparition en début de saison 2021/2022 dans le paysage footballistique, la Ligue Europa Conférence ne cesse de faire débat. D'abord perçue comme une énième échéance lucrative sans aucun enjeu sportif, la C4, petite sœur de la Ligue des Champions (C1) et de la Ligue Europa (C3), est désormais un objectif clair dans la fin de saison des quatre demi-finalistes encore en lice.

C'est le cas de l'Olympique de Marseille qui affronte ce jeudi à 21h le Feyenoord Rotterdam - rencontre diffusée sur M6 - avec la ferme intention de pouvoir dire, une nouvelle fois, "à jamais les premiers". Dans le même temps, l'AS Rome se déplace en Angleterre à Leicester pour défier les coéquipiers de Jamie Vardy.

Pourtant, au début de la saison, les Olympiens n'avaient pas coché la date du 25 mai (jour de la finale de C4 à Tirana en Albanie) dans leur calendrier. Les hommes de Jorge Sampaoli étaient initialement engagés en Ligue Europa et ont été reversés en Ligue Europa Conférence à l'issue des poules, ayant terminé troisièmes de leur groupe.

Même plongeon dans l'inconnu pour Leicester et son entraîneur Brendan Rodgers. "Je dois être honnête, je ne sais même pas ce que c'est que cette compétition", avait-il lancé en décembre dernier au moment de faire la bascule entre la C3 et la C4. Désormais, le discours est différent : "Maintenant qu'on est dans cette compétition, on veut la gagner et on donnera tout pour cela".

Voie royale jusqu'en finale ?

Après un barrage contre les Azéris de Qarabag (6-1 en score cumulé), des huitièmes contre les Suisses du FC Bâle (4-2 en score cumulé) et des quarts contre les Grecs du PAOK Salonique (3-1 en score cumulé), l'OM s'est hissé en demi-finale sans grande difficulté. Le manque relatif de compétitivité lors de ces rencontres a provoqué la montée des critiques de bon nombre d'internautes et observateurs de football, remettant en cause la légitimité de la compétition - déjà entachée par plusieurs erreurs d'arbitrage dues à l'absence de VAR avant les demi-finales.

Toutefois, le dernier carré de C4 n'a pas grand-chose à envier à celui de Ligue Europa, compétition dorénavant respectée par les clubs et supporters. Les Leicester-AS Roma et OM-Feyenoord Rotterdam valent bien, sur le papier, les West Ham-Eintracht Francfort et RB Leipzig-Glasgow Rangers de C3, qui se tiendront également ce jeudi soir à 21h.

Surtout que, cette saison, l'équipe qui remportera la première édition cette compétition européenne laissera une marque indélébile dans l'histoire. Pour l'Olympique de Marseille, il faudra d'abord se défaire des troisièmes du championnat des Pays-Bas, dans une ambiance qui s'annonce très chaude, avant de pouvoir espérer remporter un troisième titre européen (après la Ligue des Champions 1993 et la Coupe Intertoto 2005) et un premier trophée depuis dix ans.