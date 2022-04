Ligue 1 : Paris, Marseille, Monaco, Lyon... Quels sont les clubs les plus titrés ?

Le Paris Saint-Germain a remporté le 10e titre de Ligue 1 de son histoire, après son nul contre Lens ce samedi 23 avril (1-1), qui a ressemblé à sa saison en demi-teinte, entre fulgurances individuelles et ultra-frondeurs, dans une ambiance tout sauf festive. Pour autant, en s'imposant une nouvelle fois dans le championnat, le club parisien signe un record, partagé avec un autre club mythique : l'AS Saint-Étienne.

En effet, avant leur nouveau sacre ce samedi, le PSG était le deuxième club français le plus titré de l'histoire du championnat de France de football avec neuf trophées récoltés dès 1986. À noter, cependant, sept d'entre eux avaient été décrochés depuis le rachat, en 2011, par le Qatar de l'équipe parisienne : 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 et 2020.

Avec cette nouvelle victoire, le Paris Saint-Germain obtient le dixième titre national de son histoire. Jusqu'ici à égalité avec le rival marseillais, les Parisiens ont désormais remporté autant d'éditions du championnat national que l'AS Saint-Étienne. Les Verts ont soulevé le trophée hexagonal en 1957, 1964, 1967, 1968, 1969, 1970, 1974, 1975, 1976 et 1981. Depuis, plus rien. Le club stéphanois est actuellement menacé par une relégation, en étant à la 18ᵉ place, synonyme de barrage avec un club de Ligue 2.

L'Olympique de Marseille complète le podium de ces plus beaux palmarès avec 9 titres obtenus entre 1937 et 2010. Et ce, devant le FC Nantes (huit titres), l'AS Monaco (idem), l'Olympique lyonnais (sept titres) mais également Reims ou les Girondins de Bordeaux (six sacres).