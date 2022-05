Drame de Furiani : comment la catastrophe a t-elle marqué le monde du sport ?

Le sujet du jour. Ce jeudi 5 mai, la Corse commémore les 30 ans du drame de Furiani. La catastrophe survient le 5 mai 1992, alors que les supporters attendent impatiemment le début de la demi-finale de la Coupe de France, sur l'Île de Beauté. Un peu avant le coup d'envoi du match, qui oppose Bastia et Marseille, une des tribunes s'effondre. Le bilan est lourd. Dix-huit spectateurs perdent la vie, et 2.357 d'entre eux sont blessés. Les séquelles psychologiques et physiques laissées par le drame, restent indélébiles. Aujourd'hui, plus aucun match de foot d'une compétition nationale ne peut se dérouler le 5 mai, en France.

Pourquoi on en parle ? Quel retentissement a eu la catastrophe dans le monde du sport et sur l'île ? Comment a t-elle impacté la vie des personnes présentes ce jour-là ? Quel accompagnement pour les victimes de ce drame ?

L'analyse. "C'est la pire catastrophe du sport français. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, où Bastia est un club de Ligue 2, qui affronte dans cette demi-finale le grand OM de Bernard Tapie. Il y a toute cette ferveur et cet enthousiasme totalement incroyable. Toute l'île attend ça. Il y a une ambiance de fête démesurée. Les écoles à Bastia s'arrêtent, ce mardi là, à la mi-journée pour que les enfants puissent ensuite profiter des heures avant la rencontre. Tout le monde cherche des billets pour aller à cette demi-finale. Et donc, il y aura cette tribune provisoire construite de 9.000 places et 4.200 personnes environ, vont tomber. Il y avait quasiment 20.000 personnes dans ce stade" ce jour-là, explique Nicolas Georgereau, journaliste du service des sports et envoyé spécial de RTL en Corse.

