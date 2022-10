Ligue des champions : Marseille s'incline à Francfort (2-1)

Marseille affrontait l'Eintracht Francfort sur sa pelouse, mercredi 26 octobre, à l'occasion de la cinquième et avant-dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, mais n'est pas parvenu à s'imposer. Les joueurs d'Igor Tudor se sont inclinés 2-1 et se retrouvent dernier du groupe D.

Le club phocéen garde toutefois une chance de qualification pour les huitièmes de finale de la compétition : les Olympiens joueront leur avenir européen mardi 2 novembre à domicile contre Tottenham.

L'OM a encaissé un premier but dès la troisième minute par le Japonais Daichi Kamada, a égalisé par Matteo Guendouzi (22ème) puis encaissé un second but cinq minutes plus tard par l'attaquant français et ancien nantais Rendal Kolo Muani.

