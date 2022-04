Reims-Marseille : l'OM surfe sur la gestion millimétrée de Sampaoli

Dieng, Payet, Bakambu et Sampaoli à Marseille le 17 février 2022

Toujours 6 points d'avance sur la 3e place à 4 journées de la fin : en s'imposant (0-1) à Reims, dimanche 24 avril, l'OM a fait un pas de plus vers une qualification directe en Ligue des champions. Jorge Sampaoli s'est en plus permis de laisser Dimitri Payet ou Gerson, le buteur, sur le banc au coup d'envoi en perspective de la demi-finale aller de Ligue Europa Conférence à Rotterdam, jeudi 28 avril (21h).

"Sampaoli, c'est tout le contraire de ce qu'on avait pu craindre en début de saison, estime Philippe Sanfourche, c’est-à-dire quelque chose d’échevelé, qui fait plaisir à tout le monde mais qui n’est pas maîtrisé sur la longueur. Il y avait d'ailleurs beaucoup de comparatifs avec Bielsa. Et pour le coup, c'est l'anti-Bielsa : il y a une lisibilité, des joueurs extrêmement en phase avec le système et surtout le fait d'intéresser l'ensemble de l'effectif".

"Face à Reims, ce n'est pas un festival, mais la vérité c'est que cette équipe peut changer en termes de joueurs mais qu'elle ne change pas en termes de mentalité et en termes d'animation", note pour sa part Baptiste Durieux. "On a quand même une diversité de talents et de profils qui te permet de pouvoir renverser des matches même quand ils ne sont pas très bien entamés", souligne aussi Philippe Sanfourche. Jusqu'où ira à Marseille ?