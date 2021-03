Neymar, Mbappé, Ben Yedder... qui sont les joueurs les mieux payés de Ligue 1 ?

publié le 19/03/2021 à 17:38

Le Paris Saint-Germain domine la Ligue 1 depuis une décennie. Si cette saison s'avère délicate en championnat de France, le contexte demeure particulier et surtout, les hommes de Pochettino sont encore largement en course sur tous les tableaux. Mais s'il y a bien un domaine dans lequel le club de la capitale est intouchable, c'est bien la puissance financière vis-à-vis de ses adversaires nationaux.

Ce vendredi 19 mars, L'Équipe publie une enquête sur les salaires des joueurs de Ligue 1 Uber Eats et, sans surprise, les joueurs du PSG trustent les premières places. Les Parisiens phagocytent même les 11 premières positions. Et tout en haut, dominant de la tête et des épaules, on retrouve Neymar.

La superstar brésilienne émarge à 3,06 millions d'euros brut, par mois. Une coquette somme qui place l'artiste de la Seleçao près d'un million devant son dauphin, le Français Kylian Mbappé. Le jeune mais précoce attaquant touche ainsi 2,098 millions d'euros brut. Là encore de quoi aisément beurrer les épinards.

Ben Yedder, premier non parisien

D'ailleurs, les deux joueurs qui aborderaient la saison prochaine leur dernière année de contrat, pourraient voir les chiffres augmenter plus ou moins sensiblement en cas de prolongation au PSG. Pour Mbappé, qui va sur ses 23 ans, ça sent quoi qu'il en soit le jackpot à l'été, que ce soit en prolongeant ou PSG ou en signant dans l'une des institutions du football européen. Pour Neymar, les négociations pourraient peut-être tourner autour du nombre de matchs disputés par le Brésilien. En effet, en 4 saisons, "Ney" n'a même pas disputé la moitié des rencontres de son club.

Pour compléter le podium, c'est une icône, un totem, un soldat du PSG qui touche 1,2 million d'euros, il s'agit de Marquinhos. Le capitaine parisien, arrivé dès les premières années qataries, est l'âme de cette équipe. Il est à égalité avec le chouchou Marco Verratti, et les deux devancent de 100.000 euros par mois Angel Di Maria.

Navas, Icardi, Paredes, Bernat, Kimpembe et Herrera se suivent au classement, soit une équipe entière aux premières places des plus gros salaires de L1. Il faut attendre la 12e place pour voir poindre l'international français de Monaco, Wissam Ben Yedder, avec 650.000 euros par mois. Son coéquipier Cesc Fabregas profite lui aussi des moyens monégasques (et en plus de l'exonération d'impôts pour les non-Français), avec 600.000 euros par mois.

Pour les autres grosses cylindrées, on retrouve le Lyonnais Memphis Depay (16e, 480.000 euros), le Marseillais Florian Thauvin (20e, 420.000 euros), ou encore le Rennais champion du monde Steven Nzonzi (22e, 400.000 euros).