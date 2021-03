Ligue 1 : Monaco finira sur le podium malgré sa défaite à Strasbourg, assure Gazan

publié le 06/03/2021 à 10:30

Tous les samedis dans le journal de 8h, Florian Gazan se lance dans un pari avec humour, ironie, provocation, décalage mais toujours avec de l’information. Samedi 6 mars, il le clame haut et fort : Monaco terminera la saison 2020-2021 à l'une des trois premières places, et ce malgré sa défaite à Strasbourg (1-0) mercredi 3 mars lors de la 28e journée.

À 10 matches de la fin, le haut du classement est le suivant : Lille 1er avec 62 points, Paris 2e avec 60 points, Lyon 3e avec 59 points, Monaco 4e avec 55 points, Lens 5e avec 44 points. "Mais justement, c’est ça le panache, lance le chroniqueur : faire cette grosse cote maintenant, après la première défaite de Monaco en 2021".

"Car oui, hormis cet accroc, depuis le début de l’année, l’AM, c’est 'Comme un ouragan' (...) Son bilan de 10 victoires et deux nuls sur les 13 derniers matches en fait la meilleure équipe actuelle de Ligue 1. 32 points pris sur 39 possibles, c'est deux de plus que le leader lillois et trois de mieux que Paris et Lyon".

"Les rouge et blanc ont ainsi recollé au trio de tête, emmenés par la paire franco-allemande Wissam Ben Yedder-Kevin Volland, 3es meilleurs buteurs ex-aequo du championnat avec 13 buts. Donc, je persiste : malgré cet accident alsacien, Monaco va aller accrocher une place en Ligue des champions".

"J’ai regardé le calendrier, argumente encore le sociétaire des Grosses têtes. Monaco est la meilleure équipe à domicile à égalité avec le PSG. Et là en plus, à cause de la Covid, avec les matchs à huis clos, les Monégasques sont avantagés : eux, ils ont l’impression de jouer tous leurs matches à domicile. Or, les joueurs du Rocher vont recevoir deux de leurs rivaux à la maison, Lille lors de la prochaine journée puis Lyon".

Enfin, "ça y est, Monaco s’est déjà coltinés ses deux matchs contre le PSG, contrairement à Lille et Lyon, conclut Florian Gazan. Et en plus il les a gagnés. La dernière fois que les Monégasques n’avaient pas perdu contre Paris sur leur double confrontation de la saison, c’était en 2016-2017. Monaco avait alors décroché le titre. Bon là ce ne sera peut-être pas le cas. Mais une place en Ligue des champions suffira au bonheur des Monégasques".