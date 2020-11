PSG : Mbappé, Neymar, Kehrer, Verratti, Kean... Le point sur l'état des blessés

De gauche à droite, Mbappé, Kimpembe, Draxler, Sarabia et Verratti au Parc des Princes le 6 novembre 2020

et AFP

publié le 09/11/2020 à 14:30

Ce n'est pas un 11 de départ puisqu'il manque un gardien. Mais la liste des blessés au Paris Saint-Germain s'est encore allongée lors de la réception de Rennes (3-0), vendredi 6 novembre en ouverture de la 1àe journée de Ligue 1. Alessandro Florenzi , Thilo Kehrer, Idrissa Gueye et Moise Kean ont rejoint à l'infirmerie Kylian Mbappé, Neymar, Presnel Kimpembe, Juan Bernat, Marco Verratti, Pablo Sarabia et Mauro Icardi.

La trêve internationale permettra-t-elle à Thomas Tuchel de retrouver la majorité de ces éléments pour le sprint final en Ligue des champions, avec des rendez-vous cruciaux contre Leipzig le 24 novembre, chez Manchester United le 2 décembre et contre Basaksehir le 8 décembre ? L'entraîneur allemand espère d'abord que Neymar et Kylian Mbappé ne rechutent pas en sélection.

Tite, le sélectionneur du Brésil, et Didier Deschamps ont effet choisi de convoquer les deux stars, qui poursuivront leurs soins "en étroite collaboration avec le staff médical du PSG", a indiqué le club dans un point médical diffusé dimanche 8 novembre. Il y est indiqué que la blessure du Français évolue "comme attendu". Mbappé doit dans un premier temps effectuer des entraînements individuels avec les Bleus.

Optimisme pour Kimpembe, Kean, Florenzi...

L'optimisme est donc de mise, comme pour Presnel Kimpembe (contusion du pied droit), lui aussi convoqué par Deschamps pour les matches contre la Finlande, le Portugal et la Suède, Moise Kean, qui a subi une contusion sur le genou droit nécessitant "quelques jours de repos et de soins adaptés", et Alessandro Florenzi, sorti par précaution face à Rennes en raison d'une fatigue musculaire.

Ménagé contre les Bretons pour une douleur musculaire et en prévention d'une blessure, Pablo Sarabia est aussi attendu après la trêve. Mauro Icardi (genou) et Marco Verratti (cuisse) doivent, eux, reprendre les entraînements individuels puis collectifs durant cette semaine.

... pessimisme pour Kehrer et Gueye

En revanche, Tuchel va sans doute devoir se passer durant un moment de Thilo Kehrer et de Idrissa Gueye. Le premier souffre d'une pubalgie. Une opération est envisagée. Le second est lui aussi touché aux ischio-jambiers. La durée de son indisponibilité n'a pas été estimée.

Paris reprendra la compétition le vendredi 20 novembre à Monaco, dans le cadre de la 11e journée de L1. Il est déjà acquis que Juan Bernat, lui, ne rejouera pas avant le mois de mars au plus tôt. Le latéral gauche espagnol a été opéré il y a un mois après une rupture isolée du ligament antérieur du genou gauche.