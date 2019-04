publié le 30/04/2019 à 14:36

Comment Paris a-t-il digéré sa défaite en finale de Coupe de France face à Rennes après avoir mené 2-0 au bout de 22 minutes ? Réponse mardi 30 avril, trois jours après l'échec au Stade de France. Déjà sacrés champions de France, les hommes de Thomas Tuchel se rendent à Montpellier en match en retard de la 34e journée de Ligue 1, qui avait lieu ce week-end.



Cette rencontre débutera à 19h, pour ne pas faire d'ombre à la première demi-finale aller de la Ligue des champions entre Tottenham et l'Ajax Amsterdam (21h). Elle sera à suivre à la télévision en direct sur Canal+. Le lendemain (19h également), il faudra se rendre sur beIN Sport 1 pour vivre le match entre Rennes (11e) et Monaco (17e), capital pour les Monégasques dans la course au maintien mais important pour les Bretons devant leur public.

Entre Montpellier et Paris, l'enjeu est sportivement plus fort pour les Héraultais (6e), qui peuvent revenir à égalité avec Marseille dans la course à l'Europe en cas de succès. Mais une nouvelle défaite des Parisiens rendrait encore plus explosif un contexte déjà tendu. Cette fois, Thomas Tuchel ne peut pas se permettre de lâcher le match, comme il a pu en donner le sentiment à Nantes.

Je m'attends à un match très dur Thomas Tuchel





L'entraîneur allemand a expliqué lundi 29 avril en conférence de presse qu'il "n'était pas facile" de rejouer si vite après la finale perdue face à Rennes. "Je m'attends à un match très dur" face à une équipe qui n'a rien à perdre et reste sur deux succès de rang contre Toulouse (2-1) et à Strasbourg (1-3). La lourde défaite au Parc des Princes en février (5-1) semble reléguée très loin.



Fragilisé mentalement, Paris l'est encore aussi physiquement avec les absences certaines de Kylian Mbappé, suspendu, et de Thomas Meunier et Thilo Kehrer, blessés à une cuisse. Le capitaine Thiago Silva, absent de dernière minute contre Rennes en raison de douleurs à un genou, pourrait en revanche faire son retour sur le banc, où pourraient aussi s'asseoir Neymar, Edinson Cavani, Daniel Alves et Marco Verratti.

Montpellier-PSG : les compos probables

Montpellier : Lecomte - Suarez, Pedro Mendes, Hilton (cap.), Congré, Oyongo - Skhiri, Le Tallec, Mollet - Laborde, Delort



PSG : Buffon - Dagba, Marquinhos (cap), Kimpembe, Kurzawa - Diaby, Paredes, Bernat, Di Maria - Cavani, Choupo-Moting