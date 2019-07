publié le 27/04/2019 à 20:00

48 ans que ce n'était pas arrivé. Le Stade Rennais a remporté la finale de la Coupe de France face au PSG, quadruple tenant du titre, ce samedi 27 avril, au Stade de France. Les Bretons peuvent dire merci à Christopher Nkunku qui a manqué le sixième et dernier tir au but de son équipe.



Éliminé en quart de finale de la Coupe de la Ligue, et surtout en huitième de finale de la Ligue des champions, le PSG a subi une nouvelle grosse désillusion face aux Bretons, qui remportent leur premier titre depuis 1971. Les deux équipes n'ont pas pu se départager après le temps réglementaire et la prolongation (2-2).



Avec les retours comme titulaire de Neymar et Angel Di Maria et une avance de deux buts dès la 21e minute, le tapis rouge vers un cinquième trophée de suite dans la compétition centenaire était déroulé devant les pieds parisiens. Mais le club a trébuché à un moment crucial, une nouvelle fois.

Rennes, qui traînait pourtant une image de "loser", en a profité pour remporter avec panache sa troisième Coupe de France, après celles de 1965 et 1971. Après le tir au but raté par Christopher Nkunku, les supporters bretons ont expulsé 48 ans de déceptions dans un grand cri de joie, alors que le virage rouge et bleu sifflait ses joueurs.

Cette fois, c'est officiel, le PSG a raté sa saison. Thomas Tuchel termine sa première année sur le banc avec le plus maigre bilan comptable depuis 2012/13 - deux titres, Ligue 1 et Trophée des champions -, et l'impression désastreuse laissée par ces quatre derniers mois.