et AFP

publié le 29/04/2019 à 18:23

Le dernier carré de la plus belle des compétions européenne est là. Tout est réuni pour que l'on assiste à deux grands matches de football, comme seule la Ligue des champions peut nous en procurer. Une opposition entre deux équipes remplies de jeunes joueurs affamés de grandeur d'un côté, un duel de grands d'Europe de l'autre.



Première affiche à suivre, mardi 30 avril à 21h (sur RMC Sport à la télévision) : Tottenham reçoit l'Ajax Amsterdam dans son tout nouveau stade de 62.000 places. Les Spurs, valeur montante du foot anglais avec Hugo Lloris dans les buts, se frottent à la jeunesse hollandaise, qui vient successivement de se payer le Real Madrid puis la Juventus Turin.

L'Ajax n'a plus disputé de finale de Ligue des champions depuis 1996 (perdue face à la Juve). Tottenham, tombeur du Borussia Dortmund en 8es puis du Manchester City de Pep Guardiola en quarts, n'en a jamais joué. Les talents hollandais s'appellent Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Kasper Dolberg, Donny van de Bee...

Tottenham décimé

Les Anglais doivent, eux, faire sans Harry Kane, Moussa Sissoko, Serge Aurier, Harry Winks, Erik Lamela, blessés, tandis que Son Heung-min sera suspendu à l'aller. Il reste les Christian Eriksen, Lucas, Dele Alli... pour ternter de prendre une option avant le retour prévu le mercredi 8 mai à Amsterdam.



Les deux volets de la confrontation entre le FC Barcelone et Liverpool sont, eux, prévus les mercredi 1er et mardi 7 mai, avec un match aller au Camp Nou et un match retour à Anfield Road. Ces deux monuments du foot européen pèsent 10 Ligue des champions à deux, cinq chacun. Le dernier sacre des Catalans remonte à 2015, celui des Reds à 2005.

Messi, le Ballon d'Or en ligne de mire

Cette affiche entre le double champion d'Espagne en titre et le finaliste sortant face au Real marque les retrouvailles du Brésilien Philippe Coutinho avec son ancien club. Il devrait aussi y avoir une opposition tactique, entre Ernesto Valverde, adepte de la possession, et Jurgen Klopp, maître de la transition rapide. Deux style opposés qui risquent d'enflammer cette demi-finale.



Le FC Barcelone a fait de cette Ligue de champions son dernier objectif de la saison. Un objectif qui semble aussi être important pour Lionel Messi, qui compte bien décrocher son sixième ballon d'or à la fin de l'année, afin de dépasser son éternel rival Cristiano Ronaldo qui en compte cinq aussi.

Ligue des champions : le programme à venir

Demi-finales aller :



Mardi 30 avril : Tottenham - Ajax Amsterdam à 21h00

Mercredi 1er mai : FC Barcelone - Liverpool à 21h00



Demi-finales retour :



Mardi 7 mai : Liverpool - FC Barcelone à 21h00

Mercredi 8 mai : Ajax Amsterdam - Tottenham à 21h00



Finale le samedi 1er juin à Madrid à 21h00 (stade Wanda Metropolitano)