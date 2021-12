Mondial 2022 au Qatar : "Je ne vois pas la France gagner", annonce une voyante

On défait le monde spécial fêtes - Sport

Dans ce "On défait le monde" version fêtes de fin d'année, Cyprien Cini et son accolyte Céline Landreau dresse le bilan de l'année sportive 2021 avant de se projeter sur 2022. Autour d'eux, Jean-Michel Rascol, patron de la rubrique olympique de RTL, et Philippe Sanfourche, chef de la rubrique football.



Pour Cyprien Cini, le son de l'année est celui de la présentation de Lionel Messi au Parc des Princes. "Je ne vous cache pas qu'en tant que supporter de l'OM, ça fait mal, mais il me reste un peu d'honnêteté journalistique quand même", lance-t-il. L'arrivée de la superstar argentine au PSG aura bien été l'un des grands temps forts des 12 mois, avec le retour de Karim Benzema en équipe de France et l'élimination des Bleus en 8es de l'Euro.

2021 aura aussi marquée par les Jeux Olympiques d'été de Tokyo. Quel bilan pour la délégation bleu-blanc-rouge ? Et quels coups de cœur ? Deux pour Jean-Michel Rascol : Romain Cannone, qui arrive en tongs et en short avant d'être sacré champion olympique d'épée sans être mené une seule fois au cours de la journée, et Clarisse Agbegnenou qui, elle, avait annoncé sa victoire dans la catégorie des -63 kg.

Enfin, cap sur le Mondial 2022 avec cette question posée à Annabelle de Villedieu, voyante à Boulogne-Billancourt : quelle nation sera sacrée au Qatar ? "Pour l'instant, je ne peux pas vous dire qui va gagner, il me faudrait un peu plus d'informations par rapport à qui, vraiment, est là. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois pas la France gagner".