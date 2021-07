Jeux Olympiques 2021 : "C'était un jeu pour moi", confie Romain Cannone sur RTL

Durant toute la durée des Jeux Olympiques de Tokyo (vendredi 23 juillet-dimanche 8 août), retrouvez chaque soir de 18h30 à 19h "On refait les Jeux" avec Marie Portolano et Jean-Michel Rascol pour revenir sur toys les résultats et les grands temps forts du jour en compagnie des principaux acteurs, avant de se projeter vers les épreuves du lendemain.

Invités de l'émission du dimanche 25 juillet, les deux médaillés du jour, l'escrimeur Romain Cannone et la judoka Amandine Buchard. "Je suis joueur, explique le premier, champion olympique, quand on évoque sa sérénité tout au long de ses joutes. En fait, tout le long c'était un jeu pour moi. J'avais l'impression d'être serein et je pense que je l'étais (...) J'étais en 'full' adrénaline".

Médaillée d'argent dans la catégorie des -52 kg, Amandine Bouchard explique, elle, sa déception d'avoir perdu en finale. "Comme tout athlète, j'étais venue pour pour un titre olympique. C'est mon rêve et c'est un rêve partagé avec mon papa que j'ai perdu en 2008. C'est lui qui m'a mis au judo. Donc il y a eu beaucoup de tristesse parce que j'avais fait une très belle journée, et je comptais en découdre et terminer avec une belle Marseillaise".