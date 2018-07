Mercato : qui peuvent concerner les "ventes très significatives" à l'OL ?

publié le 23/02/2017 à 18:38

Quel sera le visage de l'Olympique Lyonnais version 2017-2018 ? À un peu moins de six mois de son coup d'envoi, et alors qu'il reste encore de nombreuses échéances sur l'exercice en cours, en championnat comme en Europa League, la question se pose déjà, plus qu'ailleurs. Au lendemain de la publication des résultats du 1er semestre de l'exercice 2016-2017 d'OL Groupe, Jean-Michel Aulas a lancé le débat mercredi 22 février en déclarant : "Je pense qu'il y aura des ventes très significatives avant le 30 juin".



Bénéficiaire de 19,7 millions d'euros un an plus tôt, la holding cotée qui coiffe le club rhodanien a rechuté dans le rouge sur la période juillet-décembre, avec une perte nette de 2,3 millions d'euros. "Seulement" 1,5 million d'euros sont rentrés dans les caisses lyonnaises l'été dernier, grâce au transfert de Lindsay Rose au FC Lorient. Un an plus tôt, les cessions avaient rapporté 26,2 millions d'euros au club. Un choix assumé par le président lyonnais, qui a souhaité conserver ses meilleurs éléments pour cette saison.

À l'écouter, le cap a donc changé, même s'il a parallèlement assuré qu'il n'était pas "obligé" de vendre à tout prix. Lucide, "JMA" souligne aussi que "de la même manière" qu'il l'a "fait pour Karim Benzema ou Samuel Umtiti, si un joueur veut absolument partir et que la proposition est recevable, on ne s'y opposera pas". Dès lors, qui peuvent concerner ces "ventes très significatives" ? Deux noms semblent évidents, ceux d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

Lacazette et Tolisso premiers visés

Homme fort de l'équipe du haut de ses 21 buts inscrits en L1, le premier, 25 ans, sous contrat jusqu'en 2019, n'a pas caché ses envies d'ailleurs en marge du derby à Sain-Étienne. Des offres atteignant 70 millions d'euros auraient été repoussées ces derniers mois. Dortmund, en cas de départ probable de Pierre-Emerick Aubameyang, l'Atlético de Madrid si Antoine Griezmann s'en va, ou encore Arsenal et Liverpool pourraient notamment être intéressés.



Tolisso, 22 ans, en fin de contrat en 2020, fait lui l'objet d'une cours assidue de la part de la Juventus Turin. Les dirigeants des deux clubs se sont même entretenus à son sujet lors de leurs affrontements en phase de poules de Ligue des champions. L'été dernier, Naples avait transmis une offre de près de 30 millions d'euros. Le milieu de terrain a longuement réfléchi. "C'était la première fois de ma vie que j'ai dû prendre une décision aussi importante. Au final j'ai décidé de rester à l'OL", déclarait-il en octobre.

Le terme "significatif" peut aussi se lire de façon symbolique

Excellente fin de saison ou pas, victoire en Europa League ou pas, les départs de ces deux là semblent acquises à 100%. Le pluriel utilisé par Jean-Michel Aulas en annonce-t-il d'autres ? Selon les offres, notamment en provenance de la toute puissante Angleterre, celui de Nabil Fekir (23 ans) n'est pas à exclure. L'Espagnol Sergi Darder (23 ans), recruté pour 12 millions d'euros en 2015 à Malaga, aspire à plus de temps de jeu. Serait-ce le cas avec un départ de Tolisso ?



Le terme "significatif" peut aussi se lire de façon symbolique, au-delà de l'aspect financier, et concerner alors d'autres joueurs formés au club : Rachid Ghezzal (24 ans), en fin de contrat en juin, et Jordan Ferri, peu utilisé par Bruno Génésio. Le capitaine Maxime Gonalons (27 ans), dont la famille s'est agrandie en janvier avec l'arrivée d'un petit garçon, et le gardien Anthony Lopes (26 ans) devraient, eux, rester, de même que le jeune Mouctar Diakhaby (20 ans), qui incarne l'avenir du club.

Un "grand joueur de plus" chaque année ?

Et dans le sens des arrivées, que se passera-t-il ? Jean-Michel Aulas s'est voulu aussi rassurant qu'ambitieux à la fin de son allocution. Après Memphis Depay, recruté pour 25 millions d'euros (bonus compris en janvier à Manchester United, "on aura sûrement l'occasion dans le futur d'avoir chaque année un grand joueur de plus dans l'effectif", a assuré le président. Il en faudra, notamment pour remplacer Lacazette, si l'objectif reste de jouer la Ligue des champions chaque année.