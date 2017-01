DÉCRYPTAGE - L'international néerlandais devrait être une belle prise pour un OL qui cherche à revenir sur le devant de la scène sportive européenne.

par Ryad Ouslimani publié le 19/01/2017 à 07:38

"C'est un joueur qui a un potentiel énorme, qui est encore jeune, donc c'est un joueur intéressant pour nous", avait déclaré Bruno Génésio en conférence de presse. Jean-Michel Aulas lui assure que "Memphis a vraiment envie de venir à Lyon", avec une date limite pour le transfert fixée à la fin de cette semaine, qui sera couronnée par un sommet entre les deux Olympiques, Lyon et Marseille au Parc OL dimanche 22 janvier.



Memphis Depay, attaquant Néerlandais de 23 ans actuellement sous contrat avec Manchester United, est la cible de l'OL et son arrivée est imminente selon les informations de RTL. Un accord de principe aurait même été trouvé entre les deux clubs. Une cour publique assez rare pour montrer à quel point le président Aulas a envie et besoin de finaliser un dossier important sur le plan sportif mais surtout d'un point de vue médiatique. Jeune et talentueux, l'ancien meilleur buteur d'Eredivisie (championnat des Pays-Bas) est dans l'impasse dans un club mancunien plutôt instable depuis 3 saisons. L'OL pourrait être sa planche de salut et la Ligue 1 un terrain de jeu parfait pour se relancer.

Un parfait renfort offensif

Avant tout, et alors qu'Alexadre Lacazette est bien seul à la pointe de l'attaque lyonnaise, Memphis Depay serait un bon renfort offensif. Certes, il sort d'une année compliquée chez les Red Devils. Mais le passé du joueur, malgré son jeune âge, plaide pour lui. Meilleur buteur du championnat néerlandais en 2015 avec 22 buts, il avait montré lors des premiers mois avec Manchester qu'il était pétri de talent. Excellent finisseur, très technique et rapide, sa palette est complète et viendrait compléter celle de Lacazette pour jouer à deux, ou bien suppléer le buteur prolifique sur l'ensemble d'une saison.



Capable également de jouer sur un côté, Memphis Depay est d'un autre calibre que Cornet ou Ghezzal lorsqu'il s'agira de tenter d'aller loin en Europa League. Polyvalent, international batave (27 sélections et 5 buts), l'OL s'apprête sans doute à signer une belle prise sur le marché des transferts. Une première depuis de longues années, sans doute depuis Lisandro Lopez, si Memphis Depay confirme ses qualités. Une victoire sportive, et donc médiatique en perspective, qui signerait un retour de Jean-Michel Aulas sur la planète foot.

Une jolie prise et tête de gondole du nouveau projet lyonnais

Avec l'entrée d'investisseurs chinois à hauteur de 100 millions d'euros dans le capital du groupe OL, ainsi que l'entrée de l'équipe dans le Parc OL (un stade financé par le club et à la hauteur de ses ambitions européennes), Lyon doit revenir aussi dans le jeu en terme de noms de joueurs. Il faut donc signer de jolis coups sur le deuxième ou troisième marché des joueurs. S'il est largement en-dessous des moyens du PSG, l'OL doit montrer qu'il peut concurrencer Monaco et s'imposer devant la montée en puissance de Lille et Marseille. En payant une somme qui devrait tourner autour des 20 millions d'euros, Lyon effectuerait une bonne affaire pour un talent de 23 ans. D'autant que Depay serait donc un signal médiatique également et un virage dans la politique sportive lyonnaise.



Après avoir misé sur "l'Academy" des joueurs locaux et l'achat de joueurs français (Valbuena, Beauvue, Morel...), le passage de Lyon dans son grand stade s'accompagne d'une tentative de dénicher de futurs pépites étrangères à fortes valeurs de revente potentielle. Après Emanuel Mammana, défenseur argentin de 20 ans acheté 9 millions d'euros, après la venue de Rafael au pedigree ronflant, JMA tente de s'imposer sur le marché des "prospects" ou des joueurs à relancer. Memphis Depay est un peu des deux, et sans doute que le président lyonnais fera de lui la figure de proue d'un club qui souhaite trouver un business modèle semblable à ce que développent le FC Séville ou les clubs portugais.