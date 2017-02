publié le 15/02/2017 à 11:11

Que Thomas Lemar attire les grands clubs européens n'étonne personne. Après le Bayern Munich, Chelsea et l'Atlético de Madrid, c'est au tour de Manchester City de venir faire la cour aux dirigeants de Monaco pour attirer le Guadeloupéen, selon le quotidien L'Équipe. On imagine parfaitement le gaucher se régaler avec le style de jeu prôné par Pep Guardiola.



Mais l'entraîneur catalan va recevoir l'AS Monaco en huitième de finale aller de Ligue des Champions (mardi 21 février). Alors la question se pose : les Citizens tentent-ils de déstabiliser le groupe monégasque avec cette rumeur ? Le joueur de 21 ans ne sera quoi qu'il arrive pas bradé par ses dirigeants, qui auront du mal à le conserver cet été.

Monaco a déboursé 4 millions d'euros en 2015 pour recruter Thomas Lemar, alors joueur du Stade Malherbe de Caen. Le club du Rocher espère désormais en récupérer pas moins de 30. Le contrat du joueur court jusqu'en 2020 et Vadim Vasilyev (vice-président de l'ASM) souhaite le prolonger dans les semaines qui arrivent, histoire de le revendre encore un peu plus cher dans quatre mois. Cette saison, Thomas Lemar a marqué dix buts et a délivré sept passes décisives en 33 matches avec l'AS Monaco.