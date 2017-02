Mercato : un champion olympique brésilien amoureux du PSG

publié le 11/02/2017 à 14:52

Voilà peut-être un signe qui prouve que le PSG devient un grand club parmi les grands clubs. Thiago Maia, milieu de terrain du Santos FC, "rêve" de rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce Brésilien de 19 ans a donné une interview au média Lance dans lequel il dit "s'identifier au PSG". Il fait partie des joueurs les plus scrutés par les clubs européens dans le championnat brésilien.



Thiago Maia a joué 15 matches cette saison mais c'est surtout lors des Jeux Olympiques 2016 qu'il s'est fait remarquer au grand public. Le Brésil a remporté le tournoi de football des Jeux pour la première fois de son histoire avec Neymar capitaine. Maia n'était pas titulaire mais entrait souvent en cours de match.

Les premières rumeurs entre le joueur et le PSG datent de novembre 2016. Le transfert n'avait pu se faire lors du mercato hivernal. En attendant juillet prochain ? Pour cela Nasser Al-Khelaïfi devra débourser au moins 20 millions d'euros.

Jurgen Klopp fan de Ricardo Pereira, Callegari intéresse Simeone

Les premiers courtisans pour récupérer Ricardo Pereira (23 ans) pointent leur intérêt. L'entraîneur allemand de Liverpool, Jurgen Klopp, a fait du joueur prêté par Porto à Nice une cible prioritaire. C'est le Daily Star qui a annoncé cet intérêt. Pereira a joué 16 matches (pour un but et trois passes décisives) cette saison pour les Aiglons. Depuis décembre 2016 il n'a pas été ménagé par les blessures. Une entorse au genou gauche, lors de Nice-Metz (0-0, 15 janvier 2017) l'a envoyé aux soins pour un mois et demi supplémentaires.



Un autre jeune latéral droit de Ligue 1 est courtisé par un entraîneur emblématique. Selon Mundo Deportivo Diego Simeone, coach de l'Atlético de Madrid, s'est penché sur Lorenzo Callegari. Le jeune Parisien (19 ans) n'a joué que trois minutes cette saison en Ligue 1 et souhaitait trouver du temps de jeu cet hiver via un prêt. À quelques heures de la fin du mercato il a failli rejoindre le Genoa (Italie) mais les négociations ont échoué.



Aujourd'hui Il fait toujours partie de l'effectif (et des remplaçants) du PSG ; une situation qui l'agace. Paris pourrait voire un autre grand espoir de son centre de formation filer sous son nez après Kingslay Coman. Callegari (champion d'Europe -17 ans avec la France en 2015) n'a pas prolongé son contrat comme il était convenu en fin d'année 2016.