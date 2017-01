LE JOURNAL DU MERCATO - Approchés, les Lyonnais Lacazette et Tolisso ne devraient pas partir cet hiver.

10/01/2017

Même éliminé de la Ligue des champions, l'Olympique Lyonnais n'a pas l'intention de lâcher ses meilleurs éléments en dépit de sommes donnant le tournis. Pas cet hiver en tout cas. La perspective de revenir dans la course au titre de champion de France, et donc de retrouver la "grande" Coupe d'Europe la saison prochaine l'explique sans doute.



Le président Jean-Michel Aulas a ainsi assuré lundi 9 janvier sur RMC que des offres atteignant 70 millions d'euros lui étaient parvenues pour débaucher son attaquant Alexandre Lacazette (25 ans). Pour le milieu Corentin Tolisso (22 ans), ce sont quelques 30 millions d'euros qui auraient été proposés par la Juventus Turin. Là encore, aucun bon de sortie accordé.



Relégué à la 10e place du classement de Ligue 1 le 23 octobre au lendemain d'une défaite à domicile contre Guingamp, l'OL est remonté à la 4e grâce à 7 succès lors de ses 8 derniers matches de championnat. Le vice-champion de France 2015-2016 ne compte plus que 10 points de retard sur Nice, 8 sur Monaco et 5 sur le PSG avant de rejouer son match à Metz.